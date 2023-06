Le Premier ministre reçoit le président exécutif de Dubaï Ports World

Le Premier ministre, Aïmen Benabderrahmane a reçu, lundi, au Palais du Gouvernement, le Président du Conseil d'administration, également Président exécutif du groupe "Dubai Ports World", Sultan Ahmed bin Sulayem, qui effectue une visite de travail en Algérie, indiquent les services du Premier ministre dans un communiqué.

Les entretiens ont constitué "une occasion de passer en revue les opportunités et les perspectives de coopération et de partenariat bilatéraux dans les domaines du transport maritime, de l'exploitation et de gestion des ports, ainsi que du développement des plateformes logistiques et des zones franches", note la même source.

La rencontre s'est déroulée en présence du ministre des Transports, Youcef Cherfa, précise le communiqué.