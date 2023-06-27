أسعار النفط ترتفع بدعم من الأزمة الروسية

بدأت أسعار النفط تعاملاتها اليوم الثلاثاء بارتفاع، مدعومة بالمخاوف بشأن عدم الاستقرار السياسي في روسيا واضطرابات الإمدادات المحتملة، بجانب الآمال في انتعاش الطلب الأمريكي قبل الموسم الصيفي.

واستقرت الأوضاع السياسية في موسكو بعد انسحاب المرتزقة المسلحين من مدينة روستوف في جنوب روسيا، بموجب اتفاق أوقف تقدمهم صوب العاصمة، ولكن المخاوف من تجدد الاشتباكات وتأثيرها في إمدادات النفط الروسي ما زالت موجودة، وفق تقرير نشرته وكالة رويترز.

وكانت أسعار النفط قد حققت تقدمًا بطيئًا خلال تعاملات أمس الإثنين، إذ تفادى خام برنت السقوط تحت 74 دولارًا في ختام معاملات اليوم، إذ ارتفع بعد 3 جلسات متتالية من الخسائر المستمرة. وبحلول الساعة (7:00 صباحًا) بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت -تسليم أوت 67 سنتًا، مسجلة نحو 74.85 دولارًا للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي -تسليم أوت 2023- بمقدار 73 سنتًا إلى 70.10 دولارًا للبرميل. وكان خاما برنت وغرب تكساس الوسيط قد ارتفعا، أمس الإثنين، بنحو 0.5% و0.3% على التوالي، وذلك بعد عدة جلسات شهدت فيها أسعار النفط خسائر، اعتبرها المستثمرون امتدادًا لخسائر الأسبوع الماضي.