حجز كمية كبيرة من المخدرات قادمة من المغرب

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 27 جوان 2023، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية في كامل التراب الوطني

وحسب بيان وزارة الدفاع الوطني، سلّم الإرهابي المُسمى "ملوكي محمد" المدعو "القعقاع" نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجي مختار/ن.ع.6. الإرهابي الذي التحق سنة 2012 بالجماعات الإرهابية المسلحة بالساحل، كان بحوزته مسدس (01) رشاش من نوع كلاشنيكوف وقنبلتين (02) يدويتين وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

في ذات السياق، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (11) عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (79) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (07) قناطير و(08) كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط (356703) قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ﭭزام، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (322) شخصا وضبطت (55) مركبة و(182) مولدا كهربائيا و(59) مطرقة ضغط و(04) أجهزة للكشف عن المعادن و(178,5) طن من خليط خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف (26) شخصا آخر وضبط (09) بنادق صيد وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ(84) طن، بالإضافة إلى (190) طن من النفايات النحاسية و(11) قنطار من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ (135968) لتر بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وتبسة وسوق أهراس والطارف.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (45) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (150) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.