نظام رقابي صارم للحد من التسممات الغذائية خلال الصيف

سطرت وزارة التجارة وترقية الصادرات نظاما رقابيا صارما للحد من التسممات الغذائية تزامنا مع حلول فصل الصيف، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء، المدير العام للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة وترقية الصادرات، أحمد مقراني.

وأوضح مقراني، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أن هذا النظام الرقابي "يقوم على مبدأ التفاعل اليومي لضبط الأمور والوقوف على مدى احترام شروط النظافة والنظافة الصحية، تحت الاشراف المباشر لمدراء التجارة، بهدف القضاء على أكبر عدد ممكن من التسممات الغذائية".

و قد سجلت مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة،"151 حالة تسمم مست 2999 شخصا، مصدرها ذو طابع تجاري"، حسب نفس المسؤول.