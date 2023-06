Naftal: les stations-service ouvertes durant l'Aïd

La société nationale de distribution de produits pétroliers (NAFTAL) a assuré mardi dans un communiqué que toutes ses stations-service et points de vente matières pétrolières seront ouverts durant les jours de l’Aïd al-Adha.

Le communiqué indiqué que "Naftal informe ses clients que comme tous les autres jours de l’année, ses stations-service seront ouvertes durant les deux jours de l’aïd, 24h/24h sur tout le territoire national".

La société a expliqué que les clients peuvent localiser les stations-service et points de vente les plus proches d’eux grâce à l’application "Natfal Services", qui peut être téléchargé via la plate-forme Play Store.

Les usagers peuvent également payer par carte de paiement électronique (carte bancaire et carte dahabia) dans plus de 400 stations-service qui peuvent être localisées par une recherche rapide sur l’application susmentionnée, a précisé la même source.