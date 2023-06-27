رئيس الجمهورية يتبادل تهاني العيد مع رؤساء دول عربية

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، تهاني عيد الأضحى المبارك من رؤساء دول عربية.

وتبادل رئيس الجمهورية، في مكالمة هاتفية، تهاني عيد الأضحى المبارك مع نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، تمنى له فيها وللشعب الجزائري دوام الهناء والاستقرار.

"وبالمناسبة ذاتها بادله السيد الرئيس تهانيه وتمنياته بدوام الخير والازدهار للشعب المصري الشقيق"، يضيف بيان رئاسة الجمهورية.

كما تلقى رئيس الجمهورية مكالمة هاتفية من رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، هنأه فيها بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا له وللشعب الجزائري دوام التقدم والاستقرار، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم، مكالمة هاتفية من أخيه السيد محمود عباس، رئيس دولة فلسطين الشقيقة، هنأه فيها بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا له وللشعب الجزائري دوام التقدم والاستقرار".

من جهته، أعرب رئيس الجمهورية عن "شكره لأخيه فخامة الرئيس الفلسطيني على هذا التواصل الأخوي، متمنيا له وللشعب الفلسطيني الشقيق كل الخير والهناء"، وفقا لذات المصدر.

كما أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مكالمة هاتفية مع الرئيس التونسي، قيس سعيد، هنأه فيها بحلول عيد الأضحى المبارك متمنيا له وللشعب التونسي الشقيق الهناء والرخاء.