بومرداس: دخول محطة تصفية مياه البحر الخدمة قريبا

ستدخل محطة تصفية مياه البحر الجاري إنجازها بساحل قورصو (شمال بومرداس) حيز الخدمة قريبا، حسبما علم اليوم الثلاثاء من مصالح الولاية.

وصرح والي الولاية، يحيى يحياتن، في رده على تساؤلات المنتخبين المحليين خلال أشغال الدورة العادية للمجلس الشعبي الولائي التي اختتمت مساء أمس الإثنين، أن "الدولة أقرت استراتيجية لتدارك النقص في توفير الماء الشروب للمواطنين من خلال برمجة إنجاز عدد من المحطات لتصفية مياه البحر عبر الوطن من بينها محطة قورصو التي ستدخل حيز الخدمة قريبا".

وأوضح أن أشغال إنجاز هذه المحطة تعرف" نسبة تقدم مرضية"، مشيرا إلى أن "القدرة الإنتاجية لها ستصل إلى 80 ألف متر مكعب يوميا حيث ستساهم لدى دخولها حيز الخدمة في دعم قدرات التزويد بالمياه لصالح سكان الجهة الغربية والشمالية من الولاية والجهة الشرقية من الجزائر العاصمة".

وأفاد ذات المسؤول بأن "كل التسهيلات وضعت في المتناول من أجل ضمان إنجاز هذه المحطة التي خصصت لها مساحة 6 هكتار، حسب الآجال التعاقدية".

ويندرج إنجاز هذا المشروع الذي انطلقت به الأشغال خلال سنة 2022 بوتيرة مرتفعة، في إطار البرنامج التنموي الاستعجالي لرئيس الجمهورية الذي يتضمن إنجاز أربع محطات مماثلة عبر ولايات: وهران وبجاية والطارف والجزائر العاصمة.