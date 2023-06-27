بلفوضيل وتاهرات يغادران الغرافة

أعلن نادي الغرافة القطري، اليوم الثلاثاء، رحيل الثنائي الجزائري إسحاق بلفوضيل ومهدي تاهرات والمدافع الأوزبكي إسلوم توختاخوجاييف عن صفوف الفريق، وذلك بعد انتهاء عقودهم.

ووجه النادي، في بيان عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، الشكر للاعبين الثلاثة، متمنيا لهم التوفيق في مسيرتهم القادمة.

وكان المهاجم الجزائري الدولي الجزائري اسحاق بلفوضيل، البالغ من العمر 31 عاما، قد انضم لصفوف الغرافة في أغسطس من العام 2022 قادما من نادي هيرتا برلين الألماني، بعد أن سبق له خوض تجارب مختلفة مع العديد من الأندية الأوروبية، على غرار ليون الفرنسي، وإنتر وبارما الإيطاليين، وهوفنهايم وفيردر بريمن الألمانيين.

أما مواطنه مهدي تاهرات، البالغ من العمر 33 عاما، فقد انضم في أغسطس من العام 2021 لصفوف الغرافة قادما من أبها السعودي، في حين لحق المدافع الأوزبكي بصفوف الغرافة في يونيو من العام 2022 قادما من نادي كويزلكام الأوزبكي.

ويسعى نادي الغرافة في الموسم الكروي الجديد لتعزيز صفوفه بعدد من اللاعبين المحترفين للمنافسة على البطولات، واستعادة موقعه بين الفرق المتواجدة في المربع الذهبي للبطولة الغائب عن خزائنه منذ العام 2010.

يشار إلى أن الغرافة كان قد حل بالمركز السادس في البطولة القطرية للموسم الماضي بحصوله على 32 نقطة من 9 انتصارات و5 تعادلات و8 هزائم، بفارق 4 نقاط عن قطر الخامس، و7 نقاط عن الوكرة الرابع.