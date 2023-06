Les pèlerins affluent vers le Mont Arafat

De nombreux pèlerins ont commencé mardi à affluer vers le Mont Arafat, près de La Mecque en Arabie saoudite, étape la plus importante du Hadj.

Après avoir passé la nuit dans des tentes climatisées à Mina, une vallée entourée de montagnes rocheuses située à sept kilomètres de la Grande Mosquée de La Mecque, les fidèles passeront la journée à prier et à réciter le Coran. A la tombée de la nuit, ils descendent vers la vallée de Mouzdalifa, un autre lieu saint où ils passent la nuit.

Le hadj se déroule cette année sans aucune restriction sur l'âge ou le nombre de participants, contrairement aux trois années précédentes marquées par la pandémie de Covid-19.

Mais avec des températures prévues entre 43 et 45 degrés mardi, le ministère saoudien de la Santé a appelé les personnes âgées ou malades à éviter l'exposition durant les heures les plus chaudes de la journée et a déployé de nombreuses structures de santé.

Mercredi, les pèlerins musulmans procèderont à la lapidation symbolique de Satan, en jetant des pierres sur une grande stèle symbolisant Satan dans la vallée de Mina, avant de retourner à La Mecque pour une dernière circumambulation de la Kaaba (tawaf).