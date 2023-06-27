توقف قطارات الضاحية الغربية للعاصمة

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل انقطاع للتزود بالطاقة الكهربائية على مستوى الخط الرابط بين كل من الجزائر والعفرون والجزائر وزرالدة، ذهابا وإيابا.

وأضاف بيان الشركة: "وعليه، فإن قطارات الضاحية (الكهربائية) والخطوط الكبرى متوقفة استثنائيا خلال مساء اليوم، على مستوى هذين الخطين".

وقدمت الشركة باعتذاراتها الخالصة لزبائنها الكرام عن الإزعاج الناجم عن هذا الحادث، مؤكدة بأن فرقها المختصة مجندة لإصلاح الخلل الكهربائي والسماح باستئناف السير العادي للقطارات في أقرب وقت ممكن على هذا الخط.