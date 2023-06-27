عملية سرقة تشل قطارات الضاحية الغربية

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل عملية سرقة طالت تجهيزات أمنية تخص منظومة الطاقة الكهربائية لشبكة قطارات الضاحية الغربية للجزائر.

وحسب بيان الشركة فإن الحادثة تمت على الساعة الثالثة وعشرون دقيقة (15.20)، ما بين محطتي بابا علي وبئر توتة، وأدت إلى شلل تام للتزود بالطاقة الكهربائية على مستوى الضاحية الغربية.

وأدى هذا الحادث إلى توقيف حركة سير كل القطارات الكهربائية، ما بين الجزائر، وكل من العفرون وزرالدة، كما أدى إلى توقف قطارات الخطوط الكبرى من الجزائر باتجاه وهران، بسبب تواجد خط كهربائي على مسار القطار.

وتقدمت الشركة باعتذاراتها الخالصة لزبائنها عن الإزعاج الناجم عن هذا الحادث الخارج عن إرادتها، مؤكدة أن فرقها المختصة مجندة لإصلاح الخلل الكهربائي والسماح باستئناف السير العادي للقطارات في أقرب وقت ممكن على هذا الخط.