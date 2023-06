Le président Tebboune échange les vœux de l'Aïd El-Adha avec des présidents arabes

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a échangé, mardi par téléphone, les vœux à l'occasion de l'avènement de l'Aïd El-Adha avec plusieurs chefs d'Etats arabes.

Il a échangé les vœux avec son frère, le président de la République arabe d'Egypte, pays frère, Abdel Fattah Al-Sissi, qui lui a souhaité, ainsi qu'au peuple algérien, davantage de bien-être et de stabilité, indique un communiqué de la Présidence de la République.

A cette occasion, "le Président Tebboune a présenté au Président Al-Sissi ses veux les meilleurs de santé et de bien-être et davantage de progrès et de prospérité au peuple égyptien frère", conclut le communiqué.

la même source précisé qu'il a aussi échangé les vœux de l'Aïd avec son frère le président de l’Etat de Palestine, Mahmoud Abbas, qui lui a présenté ses vœux à la veille de l'Aïd El-Adha, tout en lui souhaitant ainsi qu’au peuple algérien, davantage de progrès et de prospérité, indique un communiqué de la Présidence de la République.

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, ce jour, un appel téléphonique de son frère, M. Mahmoud Abbas, président de l’Etat de Palestine, pays frère, lors duquel il lui a présenté ses vœux à la veille de l'Aïd El-Adha, tout en lui souhaitant ainsi qu’au peuple algérien davantage de progrès et de prospérité", lit-on dans le communiqué.

"Monsieur le Président de la République a remercié son frère, le président palestinien, pour cette communication fraternelle et lui a souhaité ainsi qu'au peuple palestinien frère, bien-être et quiétude", a conclu le communiqué.

à la même occasion, le président de la République, a échangé par téléphone, les vœux à l'occasion de l'avènement de l'Aïd El-Adha avec son frère, le président de la République tunisienne, pays frère, Kaïs Saïed, auquel il a souhaité, ainsi qu'au peuple tunisien frère, davantage de bien-être et de progrès, indique un communiqué de la Présidence de la République.

A son tour, "le Président Saïed a remercié son frère le Président Tebboune, et lui a présenté ses veux les meilleurs de santé et de bien-être et davantage de progrès et de prospérité au peuple algérien", conclut le communiqué.