Démantèlement d'un réseau de fabrication de faux billets

La brigade mobile de la police judiciaire de Sidi Be Abbès a saisi de faux billets d'argent de deux mille dinars, d'une valeur totale estimée à 440 millions de centimes.

Le réseau criminel de fabrication de faux billets, composé de 6 membres et dirigé par un marocain a été démantelé, précise la même source, qui a ajouté qu' une quantité de drogues estimée à 75kg de cannabis a été saisie lors de cette opération.

Les mis en cause ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Tlaghma à Sidi Bel Abbas.