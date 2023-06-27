الشروع في صب المنحة لفائدة الصيادين المتضررين

أعلنت وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، في بيان لها، أنه تم الشروع، اليوم الثلاثاء، في صب الدفعة الأولى من المنحة الاستثنائية الشهرية، المقدرة بثلاثين ألف دينار (30.000 دج)، في صالح الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية، التي حدثت يوم 25 ماي الفارط، بولاية تيبازة.

وجاء في البيان "في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية، وتبعا لصدور المرسوم التنفيذي الصادر في 12 جوان الجاري في العدد 40 للجريدة الرسمية، والمتعلق بتخصيص منحة استثنائية بقيمة 30 ألف دج، لفائدة الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية التي مست موانئ كل من خميستي، فوكة وبوهارون بولاية تيبازة، تم اليوم الثلاثاء، الشروع في صب الدفعة الأولى من هذه المنح في حسابات الصيادين المتضررين، وهذا لغاية استكمال أشغال تهيئة موانئ الصيد البحري المتضررة".