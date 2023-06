Décès du moudjahid Salim Saadi: Les condoléances du président Tebboune

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances à la famille du moudjahid et ancien colonel de l'Armée nationale populaire (ANP), Salim Saadi, a indiqué mardi un communiqué de la Présidence de la République.

"Suite au décès du moudjahid et ancien colonel de l'Armée nationale populaire, Salim Saadi, le président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances à la famille du défunt, priant Allah Tout-Puissant de l'entourer de Sa sainte miséricorde et de prêter patience et réconfort aux siens", lit-on dans le message de condoléances.