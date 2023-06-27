اسبانيا: سومار يجدد دعمه لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

جدد تحالف سومار اليساري بقيادة يولاندا دياز، النائب الثاني لرئيس الحكومة الاسبانية دعمه لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير في إطار قرارات الأمم المتحدة حسبما ذكرته وسائل اعلام اسبانية اليوم الثلاثاء.

واستنادا إلى وكالة "أوروبا براس"، فقد أكدت دياز أن تحالف "سومار" له موقف واضح بخصوص الصحراء الغربية مضيفة "نتمسك بالموقف الذي طالما دافعنا عنه: اننا ندعم تقرير المصير للشعب الصحراوي في إطار لوائح الأمم المتحدة".

في هذا السياق، أكدت المرشحة لرئاسة الحكومة الإسبانية التي تشغل حاليا منصب وزيرة العمل أن جميع أعضاء تحالف سومار "يدعمون هذا الموقف" تجاه الصحراء الغربية.

من جهته، أعلن المتحدث باسم التنظيم السياسي، إرنست أورتاسون أمام وسائل الإعلام أن "الدفاع عن حق تقرير المصير للشعب الصحراوي سيكون من أحدى النقاط التي سيتم التطرق إليها بوضوح في البرنامج الانتخابي" تحسبا للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في يوليو القادم.

كما أردف قائلا "سيكون موقف سومار حول الصحراء الغربية موحدا و متماسكا يستند بشكل خاص على الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير في إطار احترام قرارات الأمم المتحدة و عهدة بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو) ".

وقد انطلق السباق نحو مونكلوا (مقر الحكومة ) حيث شرعت مختلف القوى السياسية المشاركة في المنافسة في تحديد استراتيجياتها. و منذ الإعلان عن الانتخابات المبكرة، لقيت قضية الصحراء الغربية اهتماما في المناقشات في إسبانيا.

وقد أعربت دياز خلال لقائها مع مندوب جبهة بوليساريو في إسبانيا عبد الله العربي الشهر الماضي، عن الالتزام الصارم لحزبها السياسي سومار لصالح الشعب الصحراوي.

ويؤكد هذا الالتزام من جديد على موقف سومار الذي لطالما وضع الدفاع عن حقوق الإنسان و العدالة الاجتماعية عبر العالم كمحاور مركزية لبرنامج عمله.