الحجاج ينفرون من مشعر عرفات إلى مزدلفة

بدأ حجاج بيت الله الحرام بعد غروب شمس هذا اليوم التاسع من شهر ذي الحجة بالتوجه إلى مشعر مزدلفة، بعد الوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم.

ويؤدي الحجاج عقب وصولهم إلى مزدلفة صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير، ويلتقطون بعدها الجمار، ويبيتون هذه الليلة في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم غد عيد الأضحى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي.

وتعد النفرة من عرفات إلى مزدلفة المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك حجهم.

ووقف نحو مليوني حاج، اليوم الثلاثاء، على صعيد عرفات الطاهر لأداء أهم ركن من أركان الحج وهو الوقوف بعرفة حتى مغيب شمس يوم التاسع من ذي الحجة.

وقد أدى ضيوف الرحمن صلاتي الظهر والعصر قصرا وجمعا، واستمعوا إلى خطبة عرفات بمسجد نمرة، فيما حلقت في أجواء عرفات طائرات مراقبة استعدادا للنفرة، بعد أن كانت خطة التصعيد من منى إلى عرفات ناجحة ولم تسجل أي حوادث تذكر.