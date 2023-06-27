كلمة رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الأضحى المبارك

هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، الشعب الجزائري بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال الرئيس تبون في كلمته "أخواتي المواطنات، إخواني المواطنين، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أتقدم إليكن وإليكم بأسمى آيات التهاني والتبريكات داخل الوطن وخارجه، راجيا من الله أن يعيده علينا بالخير والبركة ودوام الاستقرار في كنف الأخوة والتضامن والتآزر الذي عهدناه في شعبنا المؤمن".

وأضاف رئيس الجمهورية " أتمنى لشعبنا عيدا مباركا وأن يوفقنا الله جميعا لما فيه الخير لبلدنا المفدى ولأمتنا ولأهلنا في فلسطين الجريحة، متمنيا لحجاجنا الميامين العودة لوطنهم سالمين غانمين إن شاء الله".

وختم الرئيس تبون "لا يفوتني في هذه المناسبة التنويه بجهود كل العاملين المداومين في خدمة المواطنين في هاته الأيام المباركة، وفي الأخير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، ويتغمد شهداءنا الأبرار برحمته الواسعة .. عيدكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير، تحيا الجزائر أبية شامخة، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار".