واشنطن تعتزم اتخاذ إجراءات ضد فاغنر

اعلنت الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعتزم اتخاذ إجراءات هذا الأسبوع ضد مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة.

وقال ماثير ميلر، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، للصحافيين، إن الإجراءات التي سيتم اتخاذها “غير مرتبطة بالأحداث التي حصلت نهاية الأسبوع الماضي، بل بسبب أنشطتهم السابقة” في إفريقيا.

ولم يذكر ميلر تفاصيل الإجراءات التي تعتزم واشنطن اتخاذها ضد فاغنر واكتفى بالقول إنه سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وقال أيضا: “سنواصل النظر عن كثب في الإجراءات التي يتخذونها والتي تتعارض مع مصالح الدول التي ينشطون فيها، وسنواصل اتخاذ الإجراءات لمحاسبتهم”.