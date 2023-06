Le Président Tebboune adresse ses vœux au peuple algérien

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a adressé, mardi soir, ses vœux au peuple algérien à l'occasion de l'avènement de l'Aïd El-Adha, rendant hommage à tous les travailleurs qui assureront la permanence en ces jours bénis.

"Au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux, Que les prières d`Allah soient sur le dernier des Prophètes et des messagers, Mohammed et sur Sa famille, Concitoyennes, Concitoyens, A l'occasion de l'avènement de Aïd El-Adha, il me plait de vous adresser mes vœux les meilleurs et les plus sincères, que vous soyez à l'intérieur du pays ou à l'étranger, priant Allah de nous gratifier de ses bienfaits et de davantage de stabilité, à la faveur de l'esprit de fraternité, de solidarité et d'entraide dont a toujours fait montre notre peuple croyant.

Je souhaite à notre peuple une fête bénie, que Dieu guide nos pas vers le bien, pour notre pays, pour notre nation et pour nos frères en Palestine meurtrie, souhaitant à nos pèlerins de retourner à leur pays sains et saufs.

Je saisis cette heureuse occasion pour rendre hommage à tous les travailleurs qui assureront la permanence en ces jours bénis.

Je prie Dieu Tout-Puissant de préserver la paix et la quiétude dont il nous a gratifiés et d'entourer nos valeureux Chouhada de Sa vaste miséricorde".