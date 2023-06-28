سيدي بلعباس: الاستنجاد بطائرتين لإخماد حرائق غابة "سبكتور"

واصلت ألسنة اللهب لليوم الثاني تواليا التهامها لأشجار غابة "سبكتور" أو ما تعرف بتسمية "غابة الدولة" الكائنة بإقليم دائرة عين البرد 25 كم شمالي عاصمة الولاية سيدي بلعباس وذلك بعد 24 ساعة من إعلان الجهات الوصية اشتعال النيران وسط أدغالها دون أن تتمكن كل الفرق المجندة بعين المكان من إخماد الحرائق والحد من رقعتها وذلك بالرغم من تسخير أكثر من 70 عونا بمختلف الرتب من الحماية المدنية وأفراد محافظة الغابات.

وكانت المديرية الولائية للحماية المدنية لسيدي بلعباس قد أعلنت وصول طائرتي إطفاء إلى عين المكان لأجل المساهمة في عملية إخماد الحرائق وذلك بعد أن تعذر على رجال المطافئ المنتسبين إلى مختلف الأسلاك المتواجدة وسط أحراش غابة "سبكتور" الوصول إلى بعض النقاط المشتعلة بسبب وعورة المسالك وانعدام الرؤية إضافة إلى الارتفاع المذهل لدرجات الحرارة، مع الإشارة إلى مواصلة الرتل التنقل لمهامه بعين المكان في وجود تعداد مادي مشكل من أكثر من 12 شاحنة إطفاء يعمل تحت اشراف مباشر من المدير الولائي.

"ويبقى من المستحيل في الظرف الزمني الراهن تحديد الخسائر في ظل تواصل اشتعال النيران " وفقا لما أشارت إليه خلية الاتصال والإعلام التابعة لمديرية الحماية المدنية لولاية سيدي بلعباس ، مع الإشارة أنه قد سبق لألسنة اللهب وأن شهدت بتاريخ 12 جوان الجاري نشوب حريق استلزم تدخل أعوان الغابات مدعومين بفرق الإطفاء للحماية المدنية و ووحدات من الجيش الوطني الشعبي و كذا السكان المجاورين للمنطقة ،قبل أن يتمكن هؤلاء من التوصل إلى إخماد الحريق وتطويق رقعته، بعدما أعتبر بمثابة أول حريق تسجله الولاية منذ انطلاق حملة مكافحة حرائق الغابات في الفاتح من شهر جوان الجاري.