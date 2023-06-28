لقجع يدق آخر مسمار في نعش "الكاف"

فاجأ رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم الجميع في رده على أسئلة برلمانيين مغاربة، الجميع بحديثه عن تنظيم بلاده لكأس أمم إفريقيا وكأن الأمر حسم فيه.

ما تبقى من مصداقية لدى "الكاف" ورئيسها الجنوب إفريقي، موتسيبي؟ بعد التصريحات المحيرة لفوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم.

هذا الأخير يشغل أيضا منصب وزير منتدب للمالية، وفي رده على استفسارات برلمانيين، تحدث عن مركب فاس قائلا "هذا المركب يتسع لـ 40 ألف متفرج وسيحتضن كأس أمم إفريقيا 2025 ".

بالنسبة للقجع الأمر محسوم، رغم أن عدة دول أودعت ملفات ترشحها من بينها الجزائر، والكونفدرالية الإفريقية لم تعلن بعد اسم البلد الفائز بشرف تنظيم العرس القاري.

هذا العبث يؤكذ مرة أخرى أن الرئيس الفعلي لـ "الكاف" وما موتسيبي الا "خضرا فوق طعام".