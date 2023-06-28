زيتوني يتفقد التزام التجار بنظام المناوبة

قام وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، اليوم، بزيارة تفقدية للعديد من المحلات التجارية والمخابز بالعاصمة، للوقوف على مدى التزام التجار بنظام المداومة الخاص بعيد الأضحى مبارك. واستمع الوزير خلال زيارته إلى عدد من أصحاب المحلات التجارية لبيع المواد الغذائية والخضر والفواكه و أصحاب المخابز، بكل من بلدية باب الوادي والرغاية، حيث شدد على ضرورة احترام النظام الخاص بعيد الأضحى، والالتزام بتوفير كل المواد الواسعة الاستهلاك للمواطنين. وفي هذا الإطار، أكد الوزير، أن الهدف لا يكمن في فتح المحلات لضمان المداومة دون توفير السلع الضرورية، مضيفا أنّه تم اسداء تعليمات للمدراء الولائيين للوقوف على تطبيق المداومة والحرص على ضمان تموين التجار بمختلف السلع. وفي ختام زيارته ، شكر زيتوني جميع التجار الذين أظهروا التزاماً بالمسؤولية الاجتماعية في هذه المناسبة الدينية، كما وجّه تحية خاصة لأعوان النظافة.