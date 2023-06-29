إخماد الحرائق بغابة "سبكتور"

أعلن في حدود الساعة العاشرة من صباح يوم الخميس عن تمكن الوحدات التابعة لمختلف الأسلاك والقطاعات من إخماد الحرائق التي شبت منذ ظهيرة يوم الثلاثاء بغاية سبكتور التابعة إقليميا لدائرة عين البرد 25 كم شمالي عاصمة الولاية سيدي بلعباس وذلك بعد جهد جهيد استدعى الاستنجاد بطائرتي إطفاء ورتلين متنقلين تابعين لولايتي عين تموشنت ومعسكر .

وكانت القيادة المشرفة على العملية قد اهتدت مساء يوم الأربعاء إلى تنصيب مركز عملياتي بوسط الغابة للتحكم في عملية التدخل ولضمان التنسيق الأمثل بين مختلف الوحدات الميدانية، مع الإشارة إلى الخسائر الفادحة التي تسببت فيها الحرائق "في انتظار تحديدها بالارقام" حسب ما أشارت إليه مصادر مسؤولة.

يذكر أن الرتلين المتنقلين لولايتي معسكر وعين تموشنت غادرا المواقع، فيما أبى مدير الحماية المدنية لولاية سيدي بلعباس إلا أن يحيي الرتلين قبل مغادرتها، مع الإشارة إلى بقاء الرتل المتنقل لولاية سيدي بلعباس و الوحدات العملياتية بعين المكان ضمانا لعملية الحراسة وتفاديا لأي طارئ.