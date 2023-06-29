أبعاد وأهداف "فجر 2023 "

أشرف رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، بولاية الجلفة، على مناورات بالذخيرة الحية في إطار البرنامج التحضيري القتالي 2022-2023.

حضور وإشراف الرئيس تبون على هذه المناورات ينطوي على عدة رسائل داخلية وخارجية، خاصة أنها المرة الأولى التي يقف فيها رئيس الجمهورية على مناورات بهذه الأهمية، لاسيما أنها جرت في توقيت حساس يمر فيه العالم بتحولات متسارعة وعميقة، فضلا عن أنه حضور يؤكد حرص السلطات العليا في البلاد على مرافقة وإيلاء العناية اللازمة للجيش الوطني الشعبي ومقدراته الدفاعية التي تعكس عقيدته العسكرية المدافعة عن الحدود والسيادة الوطنية، إضافة إلى دفاع مستميت عن مواقف الجزائر الإقليمية والدولية التي قد لا تحظى بالرضا من كثير من الأطراف.

ولاستقراء رسائل الرئيس تبون من خلال إشرافه على مناورات فجر 2023، استطلعت "الخبر" آراء وقراءات الخبراء. في هذا الصدد يصنف هؤلاء تصريحات رئيس الجمهورية في ميدان الرمي والمناورات بالناحية العسكرية الأولى بولاية الجلفة وتشديده بأن "الجزائر قلعة للسلم لا مصدر تهديد أو اعتداء" على أنها رد على بعض الضغوطات الدولية التي تستهدف مقدرات الجزائر العسكرية.

يقول عضو المجلس الشعبي الوطني عبد السلام باشاغا إن تصريحات رئيس الجمهورية جاءت من قلب مناورات عسكرية بالذخيرة الحية أشرف عليها الرئيس لأول مرة من عمق البلاد في ولاية الجلفة بالتحديد، مؤكدا في تصريح لـ"الخبر" أنها "تحمل رسائل صريحة وواضحة موجهة إلى مستويين، الأول يتعلق بالفاعلين الدوليين بالأساس، حيث تؤكد التصريحات أن الجزائر بموقعها الجيوسياسي وثقلها الإقليمي في شمال إفريقيا والضفة الجنوبية للمتوسط مصدر قوة واستقرار للمنطقة والعالم ككل وحاجزا قويا أمام الفوضى والبعثرة الحاصلة في الجوار حتى لا تمتد أكثر وتشمل بلدانا وقارات أخرى".

وتابع مستدركا: "هذه الفوضى سببها بالأساس السياسات غير المدروسة لقوى أوروبية في العديد من الأزمات كدول الساحل وليبيا، ما جعل أوروبا بذاتها تصبح مستهدفة بسبب تبعات تلك الأزمات على أكثر من صعيد أهمها ملف الهجرة والمخدرات، لهذا فعلا الجزائر بجاهزية جيشها وفاعليته مصدر أمن وسلم واستقرار عالمي في المنطقة".

أما على المستوى الثاني فيوجه رئيس الجمهورية رسالته، حسب البرلماني، "لمن يريد أن يجعل من الجزائر عدوا ومن جوارنا أفضلية له للتهجم علينا بمناسبة ودونها، فأعتقد أن الرسالة كانت واضحة بأن أمننا القومي ووحدتنا الترابية وأمانة الشهداء خطوط حمراء لنا كل المقومات والقدرات للدفاع عنها وصونها متى تطلب ذلك ومهما كان الثمن".

من جانبه قال أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الدكتور وهبي زكرياء، إن "مبدأ إحلال السلم والأمن يعتبر من الثوابت الراسخة في العقيدة الجزائرية سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي"، مؤكدا في تصريح لـ"الخبر" أن "الجزائر تدافع عن هذا الطرح في سياستها الخارجية وفي تعاملاتها مع مختلف الأطراف، كما أن التاريخ السياسي والعسكري للجزائر يبرز تجسيد هذا المبدأ من خلال عدم تدخلها في الشؤون الداخلية للدول ومحاولة فض النزاعات بالطرق السلمية ونجد هذا كله في الممارسات الخارجية، مثل المسألة المالية والليبية واليمنية، كذلك الدفاع عن القضايا التحررية في العالم مثل القضية الفلسطينية وتصفية الاستعمار في الصحراء الغربية".

ضغوط لعرقلة برامج تطوير قدرات الجيش

وخلال الأشهر الأخيرة كانت مقدرات الجزائر العسكرية محل استهداف دوائر غربية حاولت الضغط لمنع استكمال الجزائر برامجها لتطوير قدرات جيشها، لاسيما بالأسلحة الروسية، في ظل حالة الاستقطاب الدولي التي خلفتها الحرب في أوكرانيا.

واعتبر أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الدكتور مبروك كاهي، أن "تركيز الجزائر على الشراكة العسكرية مع روسيا، رغم تعدد مصادر استيرادها للأسلحة وتوجهها نحو توطين الصناعات العسكرية، يدخل ضمن أدوات الضغط الغربية على روسيا ومحاولة محاصرة نفوذها".

وأضاف في تصريح لـ"الخبر" أن "وجود علاقات متينة بين روسيا ودولة تقع جنوب الدول الغربية بمقربة منها يشكل إزعاجا للغرب وفشلا ذريعا لمنظومة الطوق الأطلسية التي تهدف لتحجيم القوة الروسية وعزلها عن المنظومة الدولية. والعزل يقصد به عزل التأثير وجعلها غير فاعلة رغم امتلاكها الأدوات الممكنة، القوة الاقتصادية وقوة القانون الدولي، بامتلاكها عضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي وحق الفيتو، إضافة إلى قوة الردع النووي".

وأضاف د. كاهي أن "التركيز الغربي على تسلح الجزائر، خصوصا في الفترة الراهنة، راجع بالأساس لمحاولات الغرب التمكين من السيطرة والتبعية الأمنية، لاسيما في ظل التحولات العميقة التي يعرفها النظام الدولي الذي بدأ مع الاستراتيجية الأمريكية بتبني سياسة الانسحاب من العديد من المناطق المتوترة في العالم كالعراق وأفغانستان".

وأشار المصدر ذاته إلى ما أعلنه رئيس أركان الجيش، الفريق أول السعيد شنڤريحة سابقا، أن "الجزائر واجهت الإرهاب لوحدها وانتصرت عليه لوحدها دون مساعدة"، ليقول إن ذلك هو "إدراك لحقيقة السيادة الأمنية التي لا تتحقق بعامل التسليح وحده وإنما بعامل الجاهزية أيضا، وهو ما أثبته الجيش الجزائري حقيقة واقعا وفعلا بإجراء العديد من المناورات البحرية والجوية والبرية في كل الظروف الطبيعية، بما فيها الليلية، وقدرته حتى على تنفيذ ضربات موجعة في أرض العدو" حسب المحلل السياسي الذي ختم مؤكدا أن "علاقات روسيا مع الجزائر هي تاريخية وإستراتيجية تهدف بالأساس إلى المصلحة المشتركة".