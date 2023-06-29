مشاريع واعدة في صناعة السفن لدعم الاقتصاد الوطني

يعول قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية لولاية تلمسان كثيرا على صناعة السفن من اجل بعث النشاطات الاقتصادية بالمنطقة و تلبية الطلب المحلي من هذه المنتوجات، حسبما علم لدى مسؤولي هذه المديرية.

وصرح المدير الولائي للصيد البحري و المنتجات الصيدية سحنون بوقبرين لوكالة الانباء الجزائرية، أنه يجري تجسيد مشروع لإنجاز سفينتين من الحجم الكبير (37 مترا طولا و 9 أمتار عرضا) من طرف مؤسسة "تكنونافال" المختصة في صناعة السفن بميناء "هنين".

و تعد هاتان السفينتان أكبر مركبتين منجزتين بسواعد جزائرية على المستوى الوطني تقدر نسبة أشغالهما 90 من المائة، وفق ما ذكره ذات المسؤول، مبرزا بأنه يجري انجاز أربع سفن مماثلة لصيد التونة "تونيات" من طرف ذات المؤسسة داخل ميناء "سيدنا يوشع" ببلدية دار يغمراسن.

كما أفاد بأنه تم مرافقة ثلاث مؤسسات خاصة و منحها أوعية عقارية بمساحة 5 آلاف متر مربع لكل واحدة داخل هذا الميناء لبناء و إصلاح و صيانة السفن.

و يرتقب أن تشرع مؤسسة خاصة "الربيع " خلال الأشهر القليلة المقبلة في إنجاز سفينتين من نوع "تونيات" الأولى بطول 25 متر و الثانية بطول 40 متر بميناء "سيدنا يوشع" ، إستنادا للمتحدث.