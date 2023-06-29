صربيا توجه ضربة لافتراءات المخزن

جددت صربيا دعمها للمسار الذي تشرف عليه منظمة الأمم المتحدة بهدف الوصول إلى حل عادل ودائم للنزاع بالصحراء الغربية، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لوزارة الشؤون الخارجية الصربية.

ولدى استقباله لسفير الجزائر ببلغراد، فاتح محرز، أبرز النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية الصربي، إيفيتسا داتشيتش، موقف صربيا حيال ضرورة "التسوية السلمية " لجميع الخلافات، بما في ذلك مسألة الصحراء الغربية.

وفي هذا السياق، أكد داتشيتش "دعم صربيا للجهود المبذولة في سياق المسار الذي تشرف عليه الأمم المتحدة لحل هذه القضية (بالصحراء الغربية) وفقا للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم" حسبما أشار إليه ذات المصدر.

ويوثق هذا التوضيح الذي أدلى به رئيس الدبلوماسية الصربية عودة بلاده إلى الشرعية الدولية فيما يتعلق بالمسألة الصحراوية كما يوجه ضربة لافتراءات المخزن وخطته المشؤومة "للحكم الذاتي".

كما يدعم القانون الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة التي تتعامل مع قضية الصحراء الغربية على أنها مسألة تصفية استعمار.