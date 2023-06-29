تصفيات "المونديال": "الخضر" يتجنبون كبار القارة

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الخميس، التصنيف الشهري للمنتخبات بعد فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وما يجعل هذا التصنيف مهما للغاية هو اعتماده كمعيار من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في قرعة تصفيات مونديال 2026 التي ستحتضنها كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

وضمن المنتخب الوطني التواجد في التصنيف الأول في القرعة رفقة منتخبات المغرب، السنغال، تونس، مصر، نيجيريا، الكاميرون، مالي، كوت ديفوار، وبالتالي سيتجنب مواجهتها.

ورغم ذلك يبقى أشبال بلماضي أمام احتمالية مواجهة أحد المنتخبات الكبيرة المتواجدة في المستوى الثاني وعلى رأسها غانا المتأهلة إلى المونديال الأخير في قطر، إضافة إلى جنوب إفريقيا وبوركينافاسو.

وسيتم توزيع المنتخبات الـ54 على 9 مجموعات، تضم كل واحدة منها 6 منتخبات، على أن يتأهل صاحب المركز الأول من كل مجموعة مباشرةً لنهائيات كأس العالم 2026.

وستخوض أفضل 4 منتخبات وُجدت في المركز الثاني ضمن مجموعاتها، ملحقاً قارياً، يصعد في إثره الفائز لخوض ملحق عالمي.

وحدد "الكاف" موعد قرعة التصفيات الإفريقية لـ"المونديال"، والتي تقرّر إجراؤها في 12 جويلية المقبل، يوم قبل انعقاد الجمعية العامة العادية للاتحاد القارّي بكوت ديفوار.

وجاءت المستويات الأخرى على النحو التالي:

المستوى الثاني: بوركينا فاسو، غانا، جنوب إفريقيا، الرأس الأخضر، الكونغو الديمقراطية، غينيا، زامبيا، الغابون، غينيا الاستوائية.

المستوى الثالث: أوغندا، بنين، موريتانيا، كينيا، الكونغو، مدغشقر، غينيا بيساو، ناميبيا، أنغولا.

المستوى الرابع: ليبيا، الموزمبيق، غامبيا، سيراليون، التوغو، تنزانيا، زيمبابوي، إفريقيا الوسطى، مالاوي.

– المستوى الخامس: النيجر، جزر القمر، السودان، رواندا، بورندي، إثيوبيا، إسواتيني، بوتسوانا، ليبيريا.

المستوى السادس: ليسوتو، جنوب السودان، جزر موريس، تشاد، ساو تومي وبرينسيبي، جيبوتي، سيشل، إرتيريا، الصومال.