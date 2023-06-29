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8 جرحى في حادث مرور بسكيكدة

مجتمع
29 جوان 2023 ()
إ.ش
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 أسفر حادث مرور وقع، مساء اليوم الخميس، في إصابة 8 أشخاص ببلدية صالح بوالشعور دائرة الحروش بولاية سكيكدة.

وأوضح بيان الحماية المدنبة لولاية سكيكدة، أن إسعافات الوحدة الثانوية الحروش تدخلت اليوم 29/06/2023 في حدود الساعة 13سا و36 د لأجل حادث مرور يتمثل اصطدام سيارة أجرة بسيارة سياحية بالمكان المسمى الطريق الوطني رقم 03 أ ب منطقة الظهيرة بلدية صالح بوالشعور، حيث خلف الحادث إصابة 08 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 67 و12 سنة مصابين بإصابات وجروح مختلفة.

وقدمت لهم الإسعافات الأولية في عين المكان وتم نقلهم إلى مستشفى الحروش، يضيف البيان.

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