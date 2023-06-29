حادثة الشاب نائل: بيان مسجد باريس الكبير

قدم مسجد باريس الكبير، اليوم الخميس، تعازيه إلى عائلة الشاب الفرانكو-جزائري نائل، الذي توفي على يد شرطي في مدينة نانتير بضواحي باريس، مطالبا في الوقت نفسه بضبط النفس من أجل تحقيق العدالة في القضية.

وجاء في بيان مسجد باريس الكبير: "حادثة الوفاة المأساوية للشاب نائل، التي وقعت في نانتير أثناء تفتيش للشرطة، تثير مشاعرنا، حيث يقدم الجامع الكبير في باريس أصدق التعازي لأسرة الفقيد".

وأضاف ذات البيان الموقع باسم عميد المسجد شمس الدين حفيظ: "إذا كان الألم والغضب أمرًا مشروعًا بعد هذه المأساة، فإن مسجد باريس الكبير يدعو الشباب على وجه الخصوص إلى عدم الرد بالعنف ... ندعوهم إلى إسماع أصواتهم والتعبئة السلمية حتى تُحترم ذكرى نائل ويتم تحقيق العدالة".

وتابع مسجد باريس الكبير في بيانه: "سينقل أئمة الجامع الكبير في باريس واتحاده هذه الرسالة خلال خطبهم بمناسبة صلاة الجمعة في 30 جوان 2023".