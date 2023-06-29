هذا هو عدد التجار الذين لم يتقيدوا بالمداومة

أعلنت وزارة التجارة، الخميس، تسجيل استجابة واسعة لنظام المداومة من طرف التجار خلال اليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك.

وجاء في بيان وزارة التجارة: "في إطار البرنامج المسطر لضمان المداومة طيلة أيام عيد الأضحى المبارك، سجلت وزارة التجارة وترقية الصادرات، اليوم الخميس، تقيد 52.295 تاجرا بنظام المداومة، حيث قاموا خلال اليوم الثاني من عيد الأضحى المبارك، بمزاولة نشاطاتهم التجارية، عبر كامل التراب الوطني، فيما لم يتقيد 30 تاجرا عبر 9 ولايات".

وأضاف المصدر ذاته أن التجار غير الملتزمين خلال اليوم الثاني: تاجرين اثنين من ولاية الجزائر، 7 من ولاية باتنة، 7 من ولاية البويرة، تاجر واحد من ولاية الوادي، تاجر واحد من ولاية مستغانم، 6 من ولاية سطيف، تاجر واحد من ولاية جيجل، 3 من ولاية الطارف وتاجرين اثنين من ولاية سكيكدة.