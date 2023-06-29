الحارس سامي تلمساني يغادر تشلسي

أعلن الحارس الجزائري، سامي تلمساني، مغادرته نادي تشلسي الانجليزي بعد ثلاثة سنوات قضاها في صفوف فرق الشباب.

وكتب تلمساني على حسابه في "أنستغرام": "ماذا يقال عن السنوات الأخيرة، عندما وصلت إلى هنا كان عمري 16 عامًا فقط، اليوم بلغت 19 عامًا. أكتب هذه الرسالة لأن مغامرتي مع هذا النادي الذي جعلني أحلم كطفل قد انتهت. أشكر جميع الموظفين والمدربين الذين تمكنوا من جعل تطوري ممكنًا، حان الوقت الآن لخوض تجربة جديدة".

وكان تلمساني قد قرر شهر فيفري الماضي تغيير جنسيته الرياضية من المغربية إلى الجزائرية؛ من أجل الانضمام إلى "محاربي الصحراء".