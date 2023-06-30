أسعار النفط ترتفع

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة في التعاملات الآسيوية الصباحية، بعد تسجيل مزيج برنت أول زيادة شهرية له هذا العام في ضوء الانخفاض الكبير في مخزونات النفط الخام الأمريكية وانحسار مخاوف تأثر الطلب على الوقود بأي زيادة جديدة في أسعار الفائدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر2. 0 بالمئة ليصل إلى 74.67 دولار للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات أو 1. 0 بالمئة مسجلا 69.95 دولار للبرميل.

ويتجه خاما القياس، بعد إغلاقهما مرتفعين بنسبة طفيفة أمس الخميس، للارتفاع أكثر من 5ر2 بالمئة في يونيو الجاري، وستكون تلك أول زيادة شهرية لخام برنت في 2023 لكنها ستكون الثانية لخام غرب تكساس الوسيط بعدما ارتفع في أبريل الماضي.

وتخشى الأسواق من شح المعروض بعدما أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات الخام انخفضت بواقع 6ر9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 يونيو الجاري.

في غضون ذلك، تم تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الثلاث الأول من العام إلى معدل سنوي يبلغ اثنين بالمئة مقارنة مع نسبة 3ر1 بالمئة التي أعلنت في وقت سابق.