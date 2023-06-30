دولة أخرى تريد الانضمام إلى "بريكس"

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، أمس الخميس، عن أن البلاد قدمت طلبا للانضمام إلى مجموعة بريكس.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، ميليس عالم، في تصريح صحفي، أن "إثيوبيا عضو مؤسس بالعديد من المنظمات متعددة الجنسيات مثل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وحركة عدم الانحياز"، لافتا إلى أنه "على ضوء التغيرات في الوضع الدولي والتحول في القوى (الدولية)، ستعمل إثيوبيا على أن تصبح عضوا في هيئات دولية أخرى، بما في ذلك بريكس, من أجل حماية مصالحنا الوطنية".

وقال ميليس عالم، إن "تتوقع الرد بالإيجاب على طلبها وستتابع التقدم".

وجدير بالتذكير، أن بريكس هي اختصار لمجموعة تضم 5 كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وكانت هذه الأخيرة قد تسلمت الرئاسة الدورية لبريكس من الصين، في 1 يناير الماضي.