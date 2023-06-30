البويرة: شجار بالأسلحة البيضاء ينتهي بجريمة قتل

شرعت مصالح الأمن المختصة بعاصمة ولاية البويرة في رحلة البحث عن الأشخاص الذين تسببوا في الشجار الذي حدث ليلة أمس الخميس باستعمال أسلحة بيضاء وفي ساعة متأخرة تسبب في إصابة شاب في العشرينات من العمر أين لفظ أنفاسه، وهذا بحي ذراع البرج ببلدية البويرة .

وحسب ما تحصلت عليه "الخبر" فإن شباب قدموا الى حي ذراع البرج مدججين بأسلحة بيضاء مستغلين أيام العيد والعطلة ليدخلوا في مناوشات مع شباب الحي أين أصيب شاب في العشرينات من العمر بأداة حادة أضفت إلى وفاته .

هذا وقد تنقلت المصالح الأمن المختصة لعين المكان من اجل فتح تحقيق وتحديد المتسببين في ذلك.