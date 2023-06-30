ماكرون يعلن نشر تعزيزات أمنية جديدة

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نشر تعزيزات أمنية جديدة في المناطق التي تشهد أعمال شغب منذ ثلاثة أيام إثر وفاة الفتى نائل برصاص شرطي.

وندد الرئيس الفرنسي بما وصفه "الاستغلال غير المقبول" لوفاة نائل، داعيا مواقع التواصل لحذف مشاهد الشغب "الحساسة".

كما أعلن أنه "تم اتخاذ القرار بإلغاء العديد من الاحتفالات والتجمعات في الدوائر الأكثر حساسية". ودعا "الأولياء إلى التحلي بالمسؤولية" إزاء أطفالهم، حيث أن "ثلث المعتقلين في الليلة الماضية هم من الشباب، وبعضهم صغار جدًا".

وتابع "تقع على عاتق الوالدين مسؤولية إبقائهم في المنزل...الجمهورية ليست مكلفة أن تحل محلهم".