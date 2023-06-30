قائمة "الخضر" المعنية بالألعاب العربية

أعلن المدرب الوطني لمنتخب أقل من 23 سنة، رشيد آيت محمد، قائمة اللاعبين المعنيين بخوض الألعاب العربية المقررة في الجزائر من 5 إلى 15 جويلية المقبل.

وكشفت "الفاف" على موقعها الالكتروني قائمة من 23 لاعبا ينشطون كلهم في البطولة الوطنية.

ووفق ذات المصدر تحل بعثة "الخضر" بعنابة مساء اليوم، حيث سينشط الناخب الوطني ندوة صحفية غدا السبت بملعب 19 ماي 1956، عشية انطلاق منافسات كرة القدم يوم الأحد المقبل.

وكان عدد من مسؤولي الأندية قد هددوا بعدم تسريح لاعبيهم إلى المنتخب بسبب عدم اكتمال البطولة المحترفة، التي ستستأنف غدا السبت وتستكمل في 15 جويلية المقبل بإجراء الخمس جولات المتبقية.

القائمة كاملة: