Un nouveau pays africain souhaite rejoindre les BRICS

"L’Éthiopie est membre fondateur de nombreuses organisations multinationales telles que les Nations Unies, l’Union africaine et le Mouvement des pays non alignés", a expliqué le porte-parole éthiopien des Affaires étrangères, dans un communiqué de presse, notant que "à la lumière de l’évolution de la situation internationale et de la transformation des puissances (internationales), l’Ethiopie travaillera à devenir membre d’autres organismes internationaux, y compris BRICS, afin de protéger nos intérêts nationaux", ajoutant s’attendre à une réponse positive à sa demande.