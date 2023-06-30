جثمان المجاهد سليم سعدي يوارى الثرى بمقبرة العالية

ووري الثرى، بعد ظهر اليوم الجمعة، بمقبرة العالية بالجزائر العاصمة، جثمان المجاهد والعقيد السابق في صفوف الجيش الوطني الشعبي سليم سعدي الذي وافته المنية عن عمر ناهز الـ87 عاما.

وحضر مراسم تشييع الفقيد، وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، وعدد من المجاهدين ورفقاء المرحوم وأقاربه وجمع من المواطنين.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أوضح ربيقة أن الراحل سليم سعدي هو أحد المجاهدين الذين نالوا "شرف صناعة الاستقلال وله تاريخ مشرف في النضال والكفاح من أجل تحرير وطنه"، كما أدى المرحوم أيضا --يضيف الوزير --" واجبه في تشييد الجزائر بعد الاستقلال بكل أمانة واقتدار وظل في خدمة بلاده ومدافعا عنها فقدم بذلك أروع صور الإخلاص والعطاء والتضحية في سبيل الجزائر .

للإشارة، فان الفقيد من مواليد 25 أكتوبر 1936 بولاية سطيف، وقد التحق بصفوف الثورة التحريرية سنة 1958 بالجبهة الحدودية الشرقية، حيث شارك في العديد من المعارك بالحدود الشرقية وعلى خط موريس.

وبعد الاستقلال، التحق بصفوف الجيش الوطني الشعبي حيث تقلد عدة مناصب، ثم شغل عدة حقائب وزارية، على غرار الفلاحة، الصناعة الثقيلة، الداخلية والنقل ما بين سنوات 1979 و2002.