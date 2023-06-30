اعتقال مدرب باريس سان جرمان بسبب العنصرية

أفادت مصادر إعلامية اليوم الجمعة، نقلا عن المدعي العام الفرنسي أن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على مدرب باريس سان جرمان كريستوف غالتييه ونجله، بسبب تهم تتعلق بالعنصرية.

وقد تم فتح تحقيق أولي في هذه القضية في أفريل الماضي بسبب "تصريحات تمييزية على أساس العرق أو الانتماء الديني" تجاه لاعبيه عندما كان مدربا لنيس في موسم 2021-2022.

ويواجه المدرب البالغ من العمر 56 عاما جدلا متزايدا منذ منتصف أفريل الماضي عندما نشر الصحفي المستقل رومان مولينا ثم راديو مونتي كارلو سبورتس، رسالة نصية منسوبة إلى المدير الرياضي السابق لنيس جوليان فورنييه زعم فيها أن غالتييه أدلى بتصريحات تمييزية تجاه قسم من فريق نيس.

وذكر فورنييه بشكل خاص هذه الملاحظات المنسوبة إلى غالتييه والتي قال فيها:"كان علي أن آخذ في الاعتبار حقيقة المدينة وأنه في الواقع، لا يمكن أن يكون لدينا هذا العدد من السود والمسلمين في الفريق، وحدثني عن رغبته في تغيير الفريق بعمق وأنه يريد حصر عدد اللاعبين المسلمين قدر الإمكان".

وتم إرسال هذه الرسالة في نهاية الموسم الماضي إلى ديف برايلسفورد مدير الرياضة في شركة إنيوس للبتروكيماويات مالكة النادي، للتنديد بالتصريحات العنصرية والمعادية للإسلام كجزء من بناء الفريق أو إدارته.

وكان غالتييه قد نفى مباشرة بعد ذلك في بيان نشره باريس سان جرمان إدلاءه بتصريحات تمييزية حول اللاعبين الذين كان يشرف على تدريبهم في نيس وقال حينها في هذا الصدد إنه "صدم بشدة. لقد صدمت بشدة من الكلمات التي نسبت إلي والتي نقلها البعض بطريقة غير مسؤولة والتي صدمتني في أعماق إنسانيتي".