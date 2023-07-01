أمطار رعدية وحرارة شديدة على هذه الولايات

نبهت مصالح الأرصاد الجوية اليوم السبت إلى تساقط أمطار رعدية وموجة حر شديدة على عدة ولايات بجنوب وشرق وغرب البلاد.

وأوضحت ذات المصالح في تنبيه من المستوى الأول لدرجة اليقظة (أصفر) أن أمطارا رعدية ستتساقط بداية من الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم وإلى غاية الساعة التاسعة ليلا وقد تتجاوز كميتها 20 ملم على ولايات سيدي بلعباس، الأغواط، تبسة، باتنة، تلمسان، البيض، خنشلة والنعامة.

من جهة أخرى ستشهد ولايات ورڤلة، تيميمون، عين صالح، تندوف المنيعة وأدرار موجة حر شديدة قد تتعدى 45 درجة مئوية تحت الظل، بداية من صبيحة هذا السبت إلى غاية الساعة الثالثة من فجر يوم غد الأحد.