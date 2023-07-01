"قفزة" تنهي حياة شاب بالشلف

توفي يوم الجمعة شاب يبلغ من العمر 19 عاما إثر تعرضه لإصابات خطيرة بشاطئ تيغزة شرق ولاية الشلف.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية في بيان بأن الشاب المتوفي قفز من أعلى الصخور بشاطئ تيغزة شرق ولاية الشلف، حيث تدخلت اسعافاتها في حدود الساعة الثانية بعد منتصف النهار أين تم إسعاف الضحية وتحويله إلى مستشفى الداموس حيث لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته الخطيرة.

دعت ذات المصالح الشباب والمراهقين الذين تستهويهم الشواطئ الصخرية إلى الحذر وعدم المغامرة لأنها تشكل خطرا حقيقيا على حياتهم، كما أن الإقدام على القفز من فوق الصخور يعني الموت المحقق.