البويرة: إنقاذ رضيع اختنق بقطعة لحم

أنقذت إسعافات الحماية المدنية لولاية البويرة، مساء أمس، رضيعا يبلغ من العمر 14 شهرا تتعرض للاختناق إثر تناوله قطعة لحم. وأفادت ذات المصالح في منشور لها عبر صفحتها على الفايسبوك، بأن إسعافاتها انقذت رضيعا تعرض لاختناق بقطعة لحم بولاية البويرة، حيث تم اسعافه وتحويله إلى المستشفى.

وأضاف نفس المصدر إنه كثيرا ما تسجل مصالح الحماية المدنية تدخلات لمثل هكذا حوادث خاصة في فترة عيد الأضحى حيث يتعرض الكثيرون لاختناق جزئي أو كلي بواسطة اللحم وأغلب الضحايا من فئة الأطفال.

وقدمت الحماية المدنية بعض الإرشادات للعائلات في حالة تسجيل مثل هذه الحوادث، مؤكدة أنه يجب تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لضحية تعرضت إلى اختناق وتتمثل في وضع الرضيع على الذراع الأيسر مع ضمان تحرير المجاري التنفسية بأصابع اليد اليسرى مع ميلان جزئي للطفل إلى الأسفل والقيام بخمس ضربات على الظهر مع مراقبة فم الضحية، إن لم يخرج الجسم الغريب نقلب الطفل إلى الذراع الآخر ليصبح مقابل لنا ونقوم بضغطات صدرية بواسطة أصابع المسعف السبابة والوسطى خمس مرات وهكذا إلى غاية خروج الجسم الغريب.