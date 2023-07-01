اختفاء شابة في ظروف غامضة بأدرار

وجهت عائلة حساني في قصر أغرم ملال بلدية زاوية كنتة التي تبعد عن مقر الولاية أدرار بنحو 80 كلم، نداء عاجلا إلى السلطات المحلية والجمعيات، وكافة المواطنين من أجل مساعدتها في العثور على ابنتها حساني فاطمة التي اختفت منذ أكثر من أسبوع، حيث خرجت من البيت العائلي يوم الأربعاء قبل الماضي صباحا، ومنذ ذلك الوقت لم يظهر أو يسمع عنها أي خبر، حيث كانت ترتدي حجابا وخمارا أسود اللون.

وجددت عائلة حساني اليوم ندائها إلى كافة السلطات والجمعيات والمواطنين قصد مساعدتها في البحث قصد العثور على ابنتهم فاطمة خاصة وأنهم قضوا أيام العيد بدونها مما ضاعف عليهم الألم والحزن كما يقولون.