مؤشرات إيجابية ومطمئنة لمترشحي البكالوريا

يستأنف، اليوم، الأساتذة المصححون التصحيح الأول لأوراق إجابات امتحان شهادة البكالوريا، بعد انقطاع عن مراكز التصحيح لثلاثة أيام بسبب عطلة العيد، ومن المنتظر أن ينطلق التصحيح الثاني منتصف الأسبوع الجاري بعد أن أظهرت النتائج الأولية، علامات جيدة إلى متوسطة في المواد الأساسية للشعب العلمية، كما سجل تحسن في نقاط اللغات مقارنة بالدورة السابقة. أما المعدلات الأولية للمترشحين الأدبيين، فكانت "ضعيفة" في الفلسفة بصفة عامة، ومقبولة في باقي المواد.

بعد ثلاثة أيام قضاها مصححو أوراق إجابات التلاميذ مترشحي شهادة البكالوريا، دورة 2023، رفقة عائلاتهم لقضاء عيد الأضحى، تستأنف، اليوم السبت، عملية التصحيح على مستوى الـ 88 مراكز إجراء الموزعة عبر الوطن، بالتحاق حوالي 40 ألف أستاذ والقيام بالمهام النبيلة المنوطة بهم، علما أن التصحيح الأول لازال لم ينته لغاية الآن حيث تم تخصيص يومي الأحد والاثنين الماضيين، لاجتماع الأساتذة المصححين، في المادة الواحدة، مع رئيس لجنة التصحيح لكل مادة، لينطلق التصحيح فعليا يوم الثلاثاء.

وحسب مصدر مسؤول من القطاع، فإن هذه المرحلة ستستغرق يومين أو ثلاثة أيام إضافية على أكثر تقدير، لينطلق التصحيح الثاني في جو عام يميزه تفاؤل كبير ومؤشرات بتسجيل نسبة نجاح وطنية أكبر من دورة 2022، فيما يتوقع ارتفاع عدد الناجحين بتقدير "ممتاز" و"جيد جدا".

وهو ما تؤكده العلامات الأولية، حسب المصادر ذاتها، حيث كشف التصحيح الأول عن علامات جيدة في العلوم والرياضيات، وأيضا الفيزياء للمترشحين العلميين بصفة عامة، وحصول عدد منهم في هذا الإطار على معدلات 18 و17 من 20. أما الأدبيين، فكانت نقاطهم مقبولة في مختلف المواد ماعدا الفلسفة التي تعثر فيها أغلبهم، علما أن موضوع الفلسفة، دورة 2022، شكّل "استثناء" مقارنة بالسنوات الماضية، لأنه كان سهلا وفي متناول التلميذ المتوسط ومن دروس الفصلين الأول والثاني، حسب المترشحين.

وتتواصل عملية تصحيح أوراق "باك 2023" في ظل إجماع المترشحين والأساتذة، على أن المواضيع كانت "سهلة وغير معقدة"، ما جعل المتتبعون يتنبئون بارتفاع نسبة النجاح خلال هذه الدورة، مقارنة بالدورة السابقة التي عادلت 58.75 بالمائة.

وكان وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، قد أكد أن امتحان البكالوريا جرى في ظروف "جيدة"، وأن "المواضيع لم تشبها أي أخطاء.." بفضل تجند الجميع، من قطاعات وزارية مختلفة، وسلطات أمنية وعسكرية لإنجاحه.

فالأسئلة، حسبه، تناولت الدروس التي تلقاها التلاميذ بالأقسام وضمن البرنامج، ما يدل، يضيف، على الانضباط والدقة والالتزام في العمل الذي تميز به الفريق المشرف على إعداد وطبع وإرسال هذه المواضيع.

معلوم أن أكثر من 790 ألف مترشح، من بينهم 269.539 مترشح حر، اجتازوا امتحان شهادة البكالوريا، موزعين على 2674 مركزا عبر التراب الوطني، امتحنوا في ست شعب، هي العلوم الطبيعة والحياة، والرياضيات، والرياضيات التقنية، والتسيير والاقتصاد، واللغات الأجنبية والفلسفة، فيما بلغ عدد مراكز تجميع أوراق الامتحان 18 مركزا، مقابل 88 مركزا للتصحيح.