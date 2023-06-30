أول تعليق للاتحاد الأوروبي على حادثة حرق المصحف

أدان الاتحاد الأوروبي واقعة حرق المصحف أمام مسجد في ستوكهولم، والتي أثارت تنديدا واسعا في العالم الإسلامي.

وجاء في بيان للاتحاد، صدر اليوم السبت: "ينضم الاتحاد الأوروبي إلى وزارة الخارجية السويدية في رفضها الشديد لحرق المصحف من قبل شخص في السويد".

وأضاف ذات البيان: "لا يعكس هذا العمل بأي حال من الأحوال آراء الاتحاد الأوروبي، حرق المصحف أو غيره من الكتب المقدسة مهين وغير محترم وعمل استفزازي واضح".

وتابع: "مظاهر العنصرية وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب لا مكان لها في أوروبا، بل إنه لأمر مؤسف للغاية أن مثل هذا العمل قد تم تنفيذه في احتفال المسلمين بعيد الأضحى".

"يواصل الاتحاد الأوروبي الدفاع عن حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير، في الخارج والداخل، حان الوقت الآن للوقوف معا من أجل التفاهم والاحترام المتبادلين ومنع أي تصعيد إضافي"، يختم البيان.