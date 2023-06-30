كينيا: مقتل 49 شخصا في حادث مروري

قتل 49 شخصاً على الأقلّ في حادث مروري وقع في غرب كينيا مساء الجمعة عندما اصطدمت شاحنة بمركبات أخرى وبمارة في طريق يشهد حركة كبيرة، على ما أعلن وزير النقل كيبشوميا موركومين مع تواصل أعمال البحث والإنقاذ.

ووقع الحادث عندما فقد سائق الشاحنة السيطرة على مركبته التي اصطدمت بآليات أخرى في طريق مكتظ.

وقال وزير النقل لصحافيين عند تفقده موقع الحادث على الطريق السريع بين مدينتي كيريشو وناكورو "للأسف قتل 49 شخصا في الحادث هنا في لوندياني".

وأوضح عبدي حسن مفوض الشرطة المحلية في منطقة ريفت فالي "استؤنفت عمليات البحث ونريد إخراج جثتين لا تزالان عالقتين في الحطام. ولا نعرف إذا ثمة جثث أخرى". وأضاف إن أكثر من 30 شخصا أصيبوا بجروح بعدما اصطدمت الشاحنة بسيارات وحافلات صغيرة ودرجات نارية واكشاك في السوق.

وكانت السلطات أفادت ليل الجمعة إلى السبت بمقتل ما لا يقل عن 48 شخصا ولم يعرف مصير سائق الشاحنة على الفور.

وفي تغريدة، قدم الرئيس الكيني وليام روتو تعازيه إلى عائلات الضحايا. وكتب "من المفجع أن نرى بين القتلى شباب كان أمامهم مستقبل زاهر وتجار كانوا يقومون بنشاطهم اليومي". وقال إريك موتاي حاكم ولاية كريشو في منشور على فيسبوك "قلبي محطّم". وأضاف "قلبي ينفطر على العائلات التي فقدت للتوّ أحبّاءها"، مشدّداً على أنّها "لحظة قاتمة لأبناء منطقة كيريشو" الجبلية المعروفة بمزارع الشاي الكبيرة.

ووقع الحادث قرابة الساعة 18:30 بالتوقيت المحلي والساعة 15:30 بتوقيت غرينتش على طريق سريع يربط بين مدينتي كيريشو وناكورو في غرب البلاد ويشهد حركة نشطة جدا.

وأوضح قائد الشرطة المحلية في منطقة ريفت فالي، توم مبويا أوديرو أن سائق الشاحنة المتجهة إلى كوريشو "فقد السيطرة عليها وأصطدم بثماني مركبات وعدة دراجات نارية وبأشخاص كانوا على جانب الطريق".