الألعاب العربية: البرنامج الكامل لمنافسة كرة القدم

تنطلق، غدا الأحد، منافسات مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب العربية الخامسة عشر، الجزائر 2023، بمشاركة 8 منتخبات هي الجزائر وعمان ولبنان والسودان والسعودية وسوريا وفلسطين وموريتانيا، حيث تقام مباريات البطولة في ولايتي عنابة وقسنطينة.

وأسفرت قرعة دور المجموعات عن مجموعتين، تضم الأولى منتخبات الجزائر وعمان ولبنان والسودان، بينما جاءت منتخبات السعودية وسوريا وفلسطين وموريتانيا في المجموعة الثانية.

وتُقام 4 مباريات في الجولة الافتتاحية من المسابقة، غدا الأحد، حيث يلتقي منتخبا لبنان والسودان ثم الجزائر وعمان، وذلك على ملعب 19 ماي في عنابة ضمن المجموعة الأولى.

وفي المجموعة الثانية يلتقي منتخب السعودية مع منتخب سوريا، بينما يلعب منتخبا فلسطين وموريتانيا وذلك على ملعب الشهيد حملاوي في مدينة قسنطينة.

وتستمر مرحلة دور المجموعات من البطولة حتى يوم 8 جويلية المقبل، بينما تُقام منافسات نصف النهائي في 11 جويلية، على أن تُلعب مباراتا المركز الثالث والنهائي في الرابع عشر من الشهر الحالي.

البرنامج كاملا: