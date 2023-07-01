جنازة نائل تقام بعيدا عن الإعلام

بدأت مراسم تشييع جنازة الفتى نائل، السبت، حيث سيوارى جثمانه الثرى في مقبرة مون فاليريان في مدينة نانتير الواقعة بضواحي باريس.

وكتب محامو عائلة الفتى "يوم السبت الأول من جويلية سيكون لعائلة نائل يوم صلاة" داعين وسائل الإعلام إلى عدم حضور المراسم "احتراما لخصوصية العائلات الثكلى".

وأصيب الفتى نائل برصاصة قاتلة في الصدر أطلقها شرطي من مسافة قريبة أثناء عملية تدقيق مروري. ووُجهت إلى الشرطي الموقوف البالغ 38 عاما تهمة القتل العمد.

وسادت احتجاجات عنيفة في مناطق مختلفة من فرنسا إثر مقتل القاصر ذي الـ 17 عاما. وأعلنت وزارة الداخلية توقيف أكثر من 1300 شخص في الليلة الرابعة على التوالي من اندلاع أعمال العنف في مدن عدة.