ملك هولندا يعتذر عن ممارسة بلاده العبودية

قدم ملك هولندا، ويليم ألكسندر، اليوم السبت، اعتذارًا رسميًا عن ممارسة بلاده العبودية خلال الحقبة الاستعمارية.

وجاء هذا الاعتذار بمناسبة الذكرى 160 عامًا لإلغاء العبودية في هولندا.

وكان رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، قد قدم اعتذارا مماثلا في شهر ديسمبر من العام الماضي.

قال روتي العام الماضي في خطابه: "صحيح أنه لا يوجد شخص على قيد الحياة الآن يتحمل مسؤولية العبودية، لكن من الصحيح أيضًا أن الدولة الهولندية، بكل مظاهرها عبر التاريخ ، تتحمل مسؤولية المعاناة الرهيبة التي يتعرض لها العبيد وأحفادهم. لذلك لا يمكننا تجاهل آثار الماضي على الحاضر".

اعتلى الملك العرش عام 2013 خلفا لوالدته وله مع الملكة ماكسيما ثلاث بنات، الأميرة كاثرينا أماليا والأميرة أليكسيا والأميرة أريان.